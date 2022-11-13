أهالي الإسكندرية يشيعون جنازة سعيد متولي طبيب الغلابة.. كشفه بـ5 جنيهات

شيع العشرات من أهالي كينج مريوط والعامرية وبرج العرب، جثمان «طبيب الغلابة» الراحل الدكتور سعيد متولي، استشاري القلب، إلى مثواه الأخير بمقابر العمري بمنطقة كرموز، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد العامود غرب المحافظة بعد صلاة الظهر.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جميع الحاضرين من أسرة وأصدقاء وجيران الطبيب، والذي لم يزد سعر الكشف عنده عن 5 جنيهات منذ عشرات السنين، حتى أصيب بمرض القلب جعله أسير الفراش لسنوات طويلة.

طبيب الغلابة: «لو مش معاك اكشف ورّوح»

«لو مش معاك اكشف وروح».. تلك المقولة التي كان ينطق بها طبيب الغلابة في الإسكندرية طوال حياته، رافضًا رفع قيمة الكشف لسنوات طويلة لتستقر عند 5 جنيهات، بل وعلاج غير القادرين أيضا بالمجان، فيما ظل يستقبل المرضى داخل مقر منزله الكائن بمنطقة كنج مريوط غربي المحافظة، بسبب تعبه وعرضه وعدم قدرته على الذهاب للعيادة يوميًا.

رفض الظهور الإعلامي

وبحسب ما ردده محبيه في الجنازة، تبين أن الدكتور سعيد متولي، طبيب الغلابة في الإسكندرية رفض الظهور الإعلامي خلال مشوار حياته، كونه ثواب لم يرد أن يرحل عنه بالإعلان عنه.

وحرص جميع الحاضرين على الدعاء للدكتور سعيد متولي المُلقب بـ«طبيب الغلابة»، نظرا لما تمتع به من سمعة طيبة وسيرة عطرة بين الناس خلال مشوار حياته.