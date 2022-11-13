«صحة الشيوخ» تعزي أسر ضحايا «أتوبيس الدقهلية» وتتمنى الشفاء للمصابين

أكّد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنَّ اللجنة تتابع حالة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب في ترعة الرياح التوفيقي على طريق «المنصورة - ميت غمر» بمحافظة الدقهلية، وقدمت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

حادث «أتوبيس الدقهلية»

وكشف «مهران» خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم، أنَّه تواصل مع الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونائب الدقهلية، للاطمئنان على توفير كل الخدمات الطبية لعلاج المصابين.

ووجه «مهران» الشكر للنائب الدكتور حسين خضير، على مجهوداته العظيمة في متابعة حالات المصابين بالمنصورة وزيارتهم والتأكّد من قيام المستشفيات بواجبهم ودورهم على أكمل وجه، متمنيا خالص الشفاء للمصابين وخالص العزاء لأهالي الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، عدد من المقترحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، إذ تناقش الاقتراح برغبة المقدم من أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بشأن تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي.

اقتراحات من نواب

كما تناقش، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبو تشت شمال محافظة قنا وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بشأن عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة بحضور ممثلي الحكومة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها بحضور ممثلي الحكومة.