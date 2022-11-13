تأجيل نظر قضية قتل عامل على يد ميكانيكي وشقيقه في طوخ لـ ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، تأجيل نظر قضية قتل عامل بمعرض سيارات على يد ميكانيكي وشقيقه في طوخ، بسبب خلافات الجيرة، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين، ومناقشة شهود الإثبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وخالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.

تفاصيل الواقعة

وتضمن أمر إحالة المتهمين في الجناية رقم 13613 لسنة 2022، والمتهم فيها شقيقان، هما «أحمد.م.ع» ميكانيكي، وشقيقه «محمد.م.ع»، سائق، بقتل أحمد السيد عبد الخالق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله مستخدمين سنجة وشوم ومعهما آخرون، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة بحوزتهم فاستقرت في رأسه وعنقه الضربات والإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على نحو المبين في التحقيقات.

التهم الموجهة لقاتلي جارهما بطوخ

كما وجه أمر الإحالة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سنجة وشومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كانت أجهزة الامن بالقليوبية تلقت بلاغا بمصرع عامل في معرض سيارات على الطريق الزراعي السريع بطوخ في مشاجرة مع ميكانيكي وشقيقه وآخرين الذين اعتدوا عليه بالسنج والشوم بسبب خلافات الجيرة مما أودى بحياته.

وصرحت أجهزة التحقيق بمركز طوخ بدفن جثة المجني عليه وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية في أولى جلساتها اليوم وقررت التأجيل لشهر ديسمبر.