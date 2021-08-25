المعمل الجنائي يعاين حريق طوخ وحبس عامل شرع في قتل جاره بقليوب

أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ندب المعمل الجنائي، اليوم، لمعاينة حريق شب في شقة بقرية المنزلة دائرة مركز طوخ، دون خسائر في الأرواح، لبيان أسباب الحريق وطلب تحريات المباحث حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق ومنعت امتداده للمبان المجاورة.

ماس كهربائي وراء حريق طوخ

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالدور الثانى علوي بعقار مكون من 4 طوابق بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق وأن الحريق شب بالطابق الثاني علوي وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائى.

ضبط سائق شرع في قتل عامل بسبب خلافات الجيرة

من جهة أخرى، أمرت نيابة مركز قليوب بحبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيق لإتهامه بالشروع في قتل عامل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة ميت حلفا مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي وبالفحص وسؤال المصاب «أحمد.م.إ»، 20 عاما، عامل مقيم بسوارس ميت حلفا، دائرة المركز، اتهم «محمد.أ.ح»، 36 عامًا، سائق، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، محدثا إصابته خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

ضبط مصنع تعيئة مياه معدنية بدون ترخيص في حملة تمونية

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث مديرية التموين فى القليوبية، من ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية، دون ترخيص، وتم التحفظ على المصنع و200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لترا غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى و 300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات مستلزمات إنتاج يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة و 7100 قطعة غطاء وحامل وأستيكر بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات أنتاج وحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياة تمهيداً لطرحها للبيع بالاسواق.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بداخلها على 9.5 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.