الرئيس الفلسطيني لـ قناة القاهرة الإخبارية: وطننا لن يقدم لنا على طبق من فضة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه بعد مضي عدة سنوات على وجودنا كلاجئين خارج فلسطين، اهتممنا بالحياة وبالتعليم، وكانوا في أولوياتنا، مؤكدا: «كنا وما زلنا نعتبر أن التعليم هو الطريق الأهم والأسلم، لكي نعيش حياة أفضل، فقد تعلمنا وعشنا ثم بدأنا نتذكر حالنا، وسألنا أنفسنا سؤالا وهذا السؤال سألناه أيضا لأشقائنا في كل البلاد، وهو إلى متى؟».

أبو مازن: يجبر أن نحرر وطننا

وأضاف «أبو مازن»، في أول حوار له بعد صمت دام 5 سنوات، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يجب أن نحرر وطننا فلن يقدمه لنا أحد على طبق من فضة!، ولابد أن نؤدي نحن هذا الدور، هذا كان همنا والسؤال الذي استحوذ على عقولنا».

وتابع: «كان لا بد أن نعتمد على أنفسنا لعمل شيء ما للقضية الفلسطينية، ومن هنا بدأنا نفكر في تنظيمات سرية فدائية، وكيف يمكن أن نستعيد الوطن، وهذا كان في منتصف الخمسينات، وبدأنا دون أن نتشاور أو حتى نسأل بعضنا البعض، وكل في بلده يفكر بهذا التفكير، ولذلك كنا عندما نلتقي كأننا تشاورنا وتباحثنا في هذا الموضوع، ولذلك ما أسرع أن تلاقينا وتوحدنا بداية حركة فتح في أواخر الخمسينات ومن هنا انطلقنا، ونريد الانطلاق لعمل عسكري في فلسطين».