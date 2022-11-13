قناة القاهرة الإخبارية: مصر تعزي تركيا في ضحايا انفجار إسطنبول
كتب:
محمد أيمن سالم
06:02 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
بث مباشر من مدينة اسطنبول
تقدمت مصر بالعزاء لدولة تركيا في ضحايا انفجار إسطنبول الذي وقع منذ قليل في منطقة تقسيم، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.
سبب الانفجار
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن سبب انفجار منطقة تقسيم هو «قنبلة»، وأن المسؤولين عن الانفجار سيعاقبون.
وأعلن أردوغان سقوط 6 قتلى حتى الآن في انفجار تقسيم، مؤكدا أنه يجرِ العمل على كشف منفذ الانفجار.
إخلاء منطقة تقسيم
وكانت الشرطة التركية أخلت منطقة تقسيم، في الوقت الذي منعت فيه تركيا وسائل الإعلام المحلية من تداول أخبار الانفجار والفيديو التي توثق لحظة الانفجار.