الرئيس الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية: أصبح من غير الممكن استعمال الكفاح المسلح

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا استخدمنا الكفاح المسلح في البداية، وأصبح من غير الممكن استعماله الآن، مؤكدا أنه «لا بد من استعمال السياسة والمنابر السياسية، وبعد قيام منظمة التحرير وأصبحت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ثم بعد أن منخت منظمة التحرير شرعية دولية، أصبح من واجبنا أن نتعامل مع الشرعية الدولية».

أبو مازن: نحن في فلسطين نستعمل الأسلوب السياسي

وأضاف «أبو ماظن» في أول حوار له بعد صمت دام 5 سنوات مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك قلنا هذا هو الطريق السياسي الذي نستعمله الآن، نحن في فلسطين نستعمل الأسلوب السياسي، وفي أقصى الحالات نقول المقاومة الشعبية السلمية، ولذلك الآن في فلسطين نستعمل وسائل مقبولة من كل الأطراف، لنبرهن للعالم أن هناك شعب له حقوق يجب أن يحصل عليها بأي ثمن».

وتابع: «نحن نعرف تماما أن القضية صعبة وبعيدة المدى، فهناك من كان يعمل على إنهاء وجود الشعب الفلسطيني، وإن كنا نذكر إسرائيل فمن البدايات أبعدت كل الشعب الفلسطيني إلى الخارج، وأمريكا إلى الآن لا تريد أن تعترف بالشعب الفلسطيني، ولو سألتم هل هناك دولتين؟ أمريكا ستقول نعم هناك دولتين، لكن يحتاج الأمر إلى وقت طويل، فإسرائيل تتردد إلى الآن من القول إن هناك دولة فلسطينية».

أبو مازن: رابين اضطر أن يعقد معنا اتفاق أوسلو

واستطرد: «عندما جاء رابين واستلم الحكم في عام 1992 و1993 اضطر أن يعمل معنا اتفاق أوسلو، وهو اتفاق مبدئي، وإن كان اعترف في ذلك الوقت بأن منظمة التحرير موجودة وأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن 93 إلى الآن كل الجهود كان تبذل من حكام إسرائيل وأولهم نتنياهو الذي عاد إلينا الآن لعدم تنفيذ أوسلو».