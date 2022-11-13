رئيس هيئة الشارقة للكتاب: لدينا 1500 فعالية ثقافية بمشاركة 95 دولة

قال أحمد العمري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتضمن تواجد ثقافي كبير من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة لوجود البرنامج الأفريقي العربي الذي يتبنى الأدب العربي في أفريقيا، لافتا إلى أنه جرى استقطاب نحو 17 كاتبا أفريقيا يكتبون اللغة العربية، من السنغال ومالي والنيجر، وجرى تقديم كتبهم باللغة العربية، ومنها كتب الشعر والرواية والقصة والأدب والنقد.

إطلاق نسخة من المعجم التاريخي

وأوضح «العمري»، خلال استضافته على شاشة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن المعرض تضمن إطلاق نسخة من المعجم التاريخي، بالإضافة لبرنامج فلبيني ومسرحيات للكبار، لافتا إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتضمن أكثر من 1500 فعالية ثقافية متنوعة في أرجاء المعرض، والعديد من الإعلاميين والمثقفين والأدباء من مختلف بلاد العالم، حيث شارك 95 دولة.

المعجم التاريخي للغة العربية

وأشار أحمد العمري، إلى أن المعجم التاريخي للغة العربية، إنجاز لكل عربي يرجع لأصول الكلمة في العربية القديمة ويبحث عن أصولها ومن أين أتت، ويحاول المعجم أن يرى النور بعد جهود كبيرة من مختلف مجامع اللغة العربية من مختلف البلاد، موضحا أن جائزة التركمان، تهتم بنقل أمهات الكتب العربية والأدب، الذي نفتخر به كعرب من شعر ونقد ومسرح إلى مختلف لغات العالم، ومن خلالها تنقل الثقافة العربية، بتبنى ناشر أجنبي نقل الكتب إلى مختلف اللغات له دلالة واضحة بأن ثقافتنا بنيت على أسس سليمة.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن الأمة العربية تحتوي على كنوز ودرر يمكن للعالم، بأثره أن يستفيد بها، لافتا إلى أن اللغة غنية بكل ماتملكه، واليوم نفتخر بأننا سببا في نقل الثقافة.