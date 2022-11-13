أبو مازن لقناة القاهرة الإخبارية: على حماس الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا لفلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حماس انقلبت عام 2007 على السلطة، ودارت حوارات كثيرة، ومصر قامت بجهود جبارة للمصالحة، وغيرها من دول العالم.

أبو مازن: لا أستطيع الخروج عن الشرعية الدولية

وأضاف «أبو مازن» في أول حوار له بعد صمت دام 5 سنوات، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أنا لا أطلب شيئا سوى أن تعترف حماس بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الشعب الفلسطيني، وتعترف بالشرعية الدولية؛ لأني أنا معترف بالشرعية الدولية، ولا أستطيع أن أخرج عن الشرعية الدولية، وهذا الحديث منذ عام 1988».

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر أقر بقبول الشرعية الدولية، وأنا ملتزم بها، وعند ذلك كل الأبواب مفتوحة للمصالحة، موضحا أن الجزائر جرى فيها اتفاقا، وننتظر التطبيق بعد القمة العربية التي عقدت هناك، وخلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين سنعود لنبحث سبل التطبيق.