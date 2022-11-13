مقرر مساعد بالحوار الوطني: لا نترك رأيا دون دراسة.. ونسعى لوجهة نظر توافقية «حوار»

قال الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن مبادرة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت فى توقيت مهم وجيد، خاصة أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو الجمهورية الجديدة.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية الحوار الوطنى فى رأيك؟

- الحوار الوطنى مبادرة اجتماعية فى غاية الأهمية، كونها تجمع كلمة المصريين تحت رأى واحد، ومظلة جامعة، قائمة على احترام الرأى والرأى الآخر، كما أن محاوره شملت كافة الملفات المعنية بالمواطن، لا سيما الملف الاقتصادى الذى أصبح أهم ما يعنى المواطن البسيط خلال المرحلة الحالية.

زكي القاضي: الشباب يمثل أولويات الهيكل التنظيمي لـ«الحوار»

ما دلالة توقيت إطلاق وتفعيل حوار وطنى موسع بين كافة القوى الوطنية والسياسية الآن؟

- فكرة الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب للغاية، خاصة بعد أن نجحت الدولة فى إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها البلاد، عقب انتهاء حكم جماعة الإخوان عام 2013، ومرت البلاد بمرحلة فى غاية الصعوبة، وعانى المصريون من حالة عدم استقرار مجتمعى ونفسى، نتيجة العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة عقب نجاح ثورة 30 يونيو، ورحيلهم عن سدة الحكم.

ما رأيك فى طريقة تشكيل الهيكل التنظيمى القائم على إدارة الحوار الوطنى؟

- تشكيل الهيكل التنظيمى القائم على إدارة الحوار الوطنى يمثل جميع أطياف المجتمع المصرى، ويجمع بين الخبرة والشباب والمرأة، تحت مظلة واحدة، تطلعاً لرأى توافقى واحد، يعزز من وحدة المجتمع المصرى.

ما أهمية وجود أعضاء التنسيقية داخل اللجان النوعية للحوار الوطنى؟

- لا شك أن التنسيقية لعبت دوراً مهماً فى ترسيخ مفهوم الحوار الوطنى لدى المواطنين، وظهر ذلك بانتشار أعضائها من النواب بمختلف أرجاء الجمهورية، للاستماع لآراء المواطنين، والتعرف على شكاواهم، وذلك حرصاً من التنسيقية وأعضائها على إزالة العقبات الحياتية التى تقف فى وجه المواطنين.

من وجهة نظرك هل هناك فارق بين الحوار الوطنى بمصر والحوارات الوطنية التى أطلقت بالدول العربية؟

- لا شك أن هناك اختلافاً كبيراً بين الحوار الوطنى فى مصر والحوارات الوطنية المقامة بالدول العربية، حيث إن الحوارات الوطنية التى تم إطلاقها بالدول العربية جاءت لكى تحل مشكلات وأزمات عانت منها تلك الدول لسنوات متتالية، عكس الحوار الوطنى المقام فى مصر، لأنه جاء بعد أن وصلت الدولة المصرية لبر الأمان، وأطلقت عدة مشاريع قومية حققت نتائج لمسها المواطن المصرى على أرض الواقع.

كيف يتم تمثيل آراء الشباب بالحوار؟

- نبذل قصارى جهدنا من أجل ترسيخ وشرح رأى الشباب على طاولة الحوار الوطنى، كما أننا نتلقى كافة آراء ومقترحات الشباب من خلال الإيميلات الإلكترونية التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطنى، ونقوم بفحصها بالكامل، واختيار الرأى الأنسب بها لطرحه على مائدة الحوار، ليعبر عن فكر الشباب المصرى الذى يحلم بالمستقبل ويتمسك به ويصنعه.

الملف الاقتصادي

الملف الاقتصادى هو الملف الذى شغل جميع الأطراف خلال الفترة الماضية، كونه يمس حياة المواطن المصرى بشكل كبير، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها التى تمثلت فى اختناق سلاسل الإمدادات العالمية للمواد الغذائية، والتى نتج عنها ارتفاع كبير فى أسعار السلع الغذائية التى يتردد عليها المواطنون بشكل كبير.