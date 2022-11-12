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الحوار الوطني ينظم جلسة «العدالة المناخية وقضايا البيئة» في COP27

كتب:

يسرا البسيوني
01:40 م | السبت 12 نوفمبر 2022
جلسة الحوار الوطني في قمة المناخ

جلسة الحوار الوطني في قمة المناخ

يعقد الحوار الوطني جلسة نقاشية اليوم السبت، في المنظقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27، تحت عنوان العدالة المناخية وقضايا البيئة.

جلسة الحوار الوطني بقمة المناخ 

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، في بيان صادر عنها، أن الجلسة تدار من قبل الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بينما يشارك في الجلسة النقاشية كل من د. ريهام باهي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، د. طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ود. أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، رنا غنيم رئيس قسم البيئة والطاقة في اليونيدو.

العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية

ويلقي المتحدثون كلمتهم حول موضوع العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل السياسي، ودور الأطراف المختلفة في تحقيق العدالة المناخية وكذلك دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري اللجان، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ولجنة العفو الرئاسي، وإعلاميون وصحفيون مصريون وأجانب.

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بقلم يسرا البسيوني