مدارس الشرقية تتزين بـ10 آلاف شجرة مثمرة لمواجهة تحديات المناخ

شهدت مدارس الشرقية في مختلف المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، حملات تشجير، لزراعة الأشجار المثمرة، ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، لمواجهة تحديات المناخ.

حملات تشجير بمدارس الشرقية للحفاظ على المناخ

ويأتي تنفيذ حملات التشجير، بإشراف، محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمشاركة الطلاب والطالبات الذين حرصوا على غرس الأشجار، بأيديهم في مشهد عكس المشاركة المجتمعية والتعاون بين الطلاب والمعلمين والمختصين بزرع الأشجار وسط أجواء من السعادة انتابت جميع الحضور.

التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة

قال أشرف مسؤول لجنة إدارة التجارة، إنه منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار جرى عقد اجتماع مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ومديري المديريات لبحث تنفيذ المبادرة، والمشاركة في أنشطتها بشكل جيد، بهدف نشر التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة ، ومواجهة التحديات والتغييرات المناخية، وتجنب أضرارها.

زراعة الأشجار المثمرة

وتابع، تم التنسيق مع الجهات المختلفة وفي مقدمتها مديرية الزراعة، ومدارس التعليم الفني الزراعي ، والمجتمع المدني لتشجير المدارس، وزراعة الأشجار المثمرة مثل الزيتون والرمان والجوافة، والتي تقاوم عوامل درجات الحرارة وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه، بالإضافة إلى أن زراعة هذه الأشجار سيكون لها عائد ومردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع ككل، من حيث مكافحة، فقر الغذاء، والحفاظ على المياه، زيادة الرقعة الخضراء لافتا إلى أنه تم زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة بالمدارس حتى الآن.