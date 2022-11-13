«القومي للمرأة» يوفر محامين وأخصائيين نفسيين لتقديم المساعدة بمؤتمر المناخ

يشارك مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بجناح داخل المنطقة الخضراء green zone ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ

مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي

وقالت نورهان زينهم، مسؤولة مشروعات بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، إن جناح المكتب يضم مجموعة من محامي وأخصائيين نفسيين للمكتب يعملون كنقاط مساعدة داخل المنطقة الخضراء green zone لاستقبال شكاوى التعدي والتحرش وخاصة التحرش الجنسي للمشاركات بقمة المناخ - والمجرمة بالقانون المصري، والوارد منها نموذجاً بمدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش.

وتابعت: يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الشكاوى المستقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون المصري ومدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.

طريقة تقديم شكوى إلى المجلس القومي للمرأة

وقالت: لو احتاجتي تقدمي أي شكوى أو عندك أي استفسار يمكنك تقديم الشكاوى عبر قنوات الاستقبال المختلفة سواء من خلال نقاط المساعدة الموجودة في الجناح الخاص باستقبال الشكاوى بالمنطقة الخضراء، أو من خلال الخط الساخن (15115) الذي يعمل 24 ساعة يومياً أو عبر الواتساب على رقم (01007525600 20+)

تجدر الإشارة إلى أن مكتب شكاوى المرأة هو الآلية الوطنية لتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، ومن ثم إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

ويقدم المكتب المشورة النفسية والقانونية ضمن اختصاصات المكتب بشكل عام في 12 اختصاصا وتصنيفا خاصا بشكاوى السيدات، ومنهم شكاوى العنف ضد المرأة.

قمة المناخ

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صانعات للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتى يتم توفير فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.