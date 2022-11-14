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«رويترز»: لافروف تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله إلى بالي

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سحر المكاوى
12:01 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

أفادت وكالة أبناء «رويترز»، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تعرّض إلى أزمة قلبية بعد وصوله إلى بالي، منوهة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما نفت الخارجية الروسية، خبر وكالة «رويترز» حول نقل لافروف إلى مستشفى في بالي، وفي سياق آخر أوضحت أنَّ مطالبة الغرب بسحب قواتنا من أوكرانيا لبدء مفاوضات غير مقبولة.

«الخارجية الروسية» تنفي نقل لافروف إلى المستشفى

وقال محافظ مدينة بالي في إندونيسيا -والمقرر عقد قمة العشرين بها- أنَّ وزير الخارجية الروسي خرج من المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية له.

لافروف بعد خروجه من المستشفى: أنا جاهز لحضور قمة العشرين

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد خروجه من المستشفى وفقا لقناة «العربية»: «أنا جاهز لحضور قمة العشرين».

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بقلم سحر المكاوى