وزير الخارجية الروسي يتهم أمريكا باللعب بالنار حول تايوان

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة، «باللعب بالنار» حول تايوان، في كلمة انتقد فيها بشدة واشنطن، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن واشنطن تحاول تحويل العالم بأسره إلى ساحتها الخلفية من خلال العقوبات، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

توترات بين أمريكا والصين بشأن تايوان

ونوه لافروف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عدة جولات من العقوبات على موسكو في أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين وأمريكا، تشهد تطورات متسارعة بشأن تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان أغسطس الماضي، فيما حذرت الصين أمريكا من التدخل فى شؤونها الداخلية.