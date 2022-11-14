وزيرة التخطيط: مشروعات التحول الأخضر بمصر تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجهود التي يقدمها المجلس القومي للمرأة تتضمن دعم المرأة في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي والمساواة.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الجهود لاقت دعما من الحكومة بمختلف وزارتها وكذلك من المنظمات الدولية، لافتة إلى أن الأنشطة الاقتصادية المقدمة للمراة تمثل 35%، وتشمل مشروعات لمواجهة مشكلات النوع الاجتماعي من خلال عملية تكاملية.

مشروع الأسرة الوطني

وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها، في يوم «المياه والمرأة»، ضمن فعاليات قمة المناخ في نسختها الـ27، أن الحكومة أطلقت مشروع الأسرة الوطني الذي تضمن العديد من السياسيات التي تركز على تمكين المرأة وزيادة كفاءة الخدمات الإنجابية ورقمنة الأنظمة، بهدف الوصول لكل المجموعات المستهدفة، مع وجود حوافز مالية وخطط لدعم النساء.

وأشارت إلى أن إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء كانت غير مسبوقة من أجل استهداف الأفكار، وإيجاد حلول ومشروعات للتعامل مع التغيرات المناخية في كل المحافظات المصرية وتمكين المرأة من خلالها.

مشروعات متعلقة بالنوع الاجتماعي

وأشارت «السعيد»، إلى أن هناك 1045 مشروعا من المشروعات المقدمة للمبادرة ارتبطت بالنوع الاجتماعي، ومن الـ80 مشروعا الفائزة كانت هناك مشروعات تقودها المرأة.

وذكرت، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تمثل أفضل الممارسات لانخراط المرأة في مشروعات تقودها بنفسها وتعكس دورها الإيجابي في مختلف القطاعات التنموية والمتعلقة بالتغيرات المناخية وتنمية الحلول الفعالة تحديدا، لافتة إلى أن المبادرة تقدم فرصا متساوية في النمو لمشاركة النساء وتعزيز دورهن للانتقال للاقتصاد الأخضر.

أهداف التنمية المستدامة

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروعات المقدمة تقابل حاجات النساء والعاملين والمستفيدين، بما يجعل المبادرة تمثل مؤسسة وركيزة أساسية وأحد الأصول الخاصة بالحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن مصر ملتزمة بالاستثمار في المرأة وخاصة المتأثرة بالتغير المناخي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، من خلال رؤية شاملة وتقاطعية تشمل كل الفئات من أجل الوصول لنتائج وإنجازات اقتصادية للمجتمع ككل وليس للنساء فقط.