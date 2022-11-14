أمين عام الأمم المتحدة: يجب مساعدة الدول النامية على التكيف مع تغيرات المناخ

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه كان يتمنى حضور الرئيس الروسي بوتين، لافتا إلى أن أمريكا اللاتينية تستيقظ من أجل الحصول على المزيد من الموارد وكذلك الأرجنتين.

الطاقة الخاصة بالغذاء متعلقة بالتمويل

وأوضح «جوتيريش»، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الـ 20 بإندونيسيا الذي تنقله فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الطاقة الخاصة بالغذاء متعلقة بالتمويل، فإذا لم يكن هناك تمويلا كافيا فلن تكون هناك مقدرة على إنتاج الطاقة، لافتا إلى أنه لابد من توفير الاحتياجات المالية للدول النامية التي هي بحاجة إلى تسريع التكيف مع التغيرات المناخية.