وقفة احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة بجنيف تنديدا بتدوينات علاء عبدالفتاح المغرضة

نظم المصريون وقفة احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، تنديدا بتدوينات علاء عبدالفتاح، التي حرّض فيها على العنف والإرهاب.

ونظم عدد من المواطنين في شرم الشيخ مظاهرات في وقت سابق، ضد اختطاف قمة المناخ لصالح علاء عبدالفتاح، حيث اصطف العشرات حاملين العلم المصري وصورا تظهر المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية عالميا، رغبة منهم في تذكير الحضور بهدف قمة المناخ، المنصب على الاهتمام بالكوكب ومواجهة التحديات المناخية ووقف انبعاثات الكربون، والتحذير من عدم اختطاف القمة لصالح أطراف معادية للوطن.

وشارك عدد من الشباب المصري في ترجمة تويتات علاء عبد الفتاح لعدة لغات أجنبية، لتوضيح الصورة أمام الرأي العام الدولي، وتعريف العالم بما فعله من تحريض على العنف، واستهداف مؤسسات الدولة.