محمود محيي الدين: المرأة تقود العديد من مشروعات الصمود أمام تغير المناخ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال، خاصة أن العديد من المشروعات المتعلقة بالصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتلك الخاصة بالأمن الغذائي، تقودها سيدات.

وذكر أن «COP27» بشرم الشيخ هي قمة التنفيذ والشراكات، لذا يجب تبني نهج شامل وإعادة النظر في القواعد المتعلقة بمشاركة المرأة في المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «المرأة وتمويل تغير المناخ»، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، ومدير الشمول الاقتصادي والمساواة بين الجنسين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باربرا رامبوسك، والناشطة البيئية بتشاد هندو عومارو إبراهيم، والمدير الإقليمي للمركز العالمي للتكيف أنطوني نيونج.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وتطرق «محيي الدين» إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات المصرية، والتي نُفذت بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والتعاون الدولي وعدد من الجهات المعنية، حيث شهدت تلك المبادرة تمثيلا مناسبا من السيدات في الست فئات، ولكن هناك حاجة إلى تعزيز مشاركة النساء في تلك المبادرة التي ستعقد كل عام.

وأضاف «محيي الدين»، أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أعلنت أن تلك المبادرة ستكون جزء رئيسيا من قمم المناخ المقبلة، مشيرا إلى عرض عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة بقمة المناخ بشرم الشيخ.

وأوضح رائد المناخ للرئاسة المصرية، أن العديد من المشروعات المتعلقة بالصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتلك الخاصة بالأمن الغذائي، تقودها السيدات، ما يستلزم توفير وسائل تمويلية ميسرة، مؤكدا أن شروط التمويل العالمية لها تأثير مباشر على مشاركة المرأة في العمل المناخي على المستوى المحلي والدولي.

تعزيز الاستثمارات طويلة المدى

كما أكد «محيي الدين» ضرورة تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل لدعم المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار، خاصة في القطاعات التي يصعب توجيه الاستثمارات لها ، مشيدا بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية «IDA».

واختتم «محيي الدين» كلمته، بالتأكيد على تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية، من خلال التشريعات المناسبة وإحداث تغيير في السلوك بهذا الصدد.