محمود محيي الدين: بوادر إيجابية في ملف خفض الانبعاثات بقمة المناخ COP27

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة توسيع نطاق التمويل الميسر لتسريع وتيرة العمل المناخي.

بوادر إيجابية في ملف خفض الانبعاثات

أشار محيي الدين، إلى وجود بعض البوادر الإيجابية من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية خلال المناقشات التي تمت في الفترة الماضية، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع شراكة مراكش، في إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات بقمة المناخ بشرم المناخ.

وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، أشاد رائد المناخ، بانضمام العديد من القطاعات الرئيسية إلى السباق نحو الصفر، داعيا إلى بذل مزيد الجهود بهذا الصدد.

ولفت إلى أهمية وضع معايير محددة للتمويل المستدام لمواجهة الغسل الأخضر ولتحقيق الأهداف المرجوة.

قمة COP27 بمصر هدفها التنفيذ والحلول

واختتم محمود محيي الدين، كلمته بالتأكيد على أن قمة المناخ بشرم الشيخ مختلفة عن النسخ السابقة من قمم المناخ، حيث أنها تركز على التنفيذ وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار بين جميع أصحاب المصلحة.