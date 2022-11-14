قناة الحياة تنشر فيديو لناشطة المناخ الهندية صاحبة الـ11 عاما تشكر مصر

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو جديد عن ناشطة المناخ الهندية ذات الـ11 عاما Licypriya Kangujam تزور أهرامات الجيزة وتشكر الحكومة المصرية على حسن الضيافة والاهتمام.

يذكر أن Licypriya Kangujam تعد من أصغر نشطاء المناخ في العالم، وتمثل دولة الهند بصفة رسمية فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ولها حضور دولى قوى- أهلا بيكى فى مصر COP27.