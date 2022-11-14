سياسي عراقي لقناة «القاهرة الإخبارية»: يجب وقف بيع الأسلحة خارج إطار القانون

قال الدكتور محمد نعناع، الباحث السياسي من بغداد، إنه يجب أن تعاد مناقشة مسألة التسليح على مستويين، الأول نوعية السلاح المستخدم، إذ تم الانتهاء من المواجهات التقليدية باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، موضحا أنه لم يعد هناك اختراقات واسعة للمجموعات الإرهابية، للثكنات العسكرية أو المناطق السكنية.

السبب وراء اجتماع السوداني بوزارة الدفاع العراقية

وأضاف «نعناع»، خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة المشرق العربي»، والذي يعرض على قناة « القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل مضهج، أن مسألة إعادة التسليح تكون على أساس نوع التسليح من الناحية المالية، مشيرا إلى وجود عمليات فساد وبيع الأسلحة خارج إطار القانون، وبالتالي اجتمع رئيس الحكومة مع وزارة الدفاع، ليحدد هذه الأمور بشكل منضبط.

العراق تواجه تحديات ضخمة بسبب الأسلحة

وتابع الباحث السياسي من بغداد، أن الحكومة العراقية الآن تواجه تحديات كبيرة بشأن استخدام السلاح غير القانوني، والتقليل من المجموعات الإرهابية قدر الإمكان، موضحا أن حكومة السوداني إذا لم تتخذ إجراءات قوية ورادعة، لن يتوقف الفساد، وانتشار التنظيمات الإرهابية بشكل كبير، وذلك مثلما حدث في الأعوام السابقة عندما فشلت الحكومة في التصدي العمليات الإرهابية، والأسلحة غير المرخصة.