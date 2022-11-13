قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «دهوك»: مدينة السحر والجمال في العراق

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «من أقدم المدن على وجه الأرض.. سحر وجمال وطبيعة خلابة في مدينة دهوك بالعراق».

وتعد مدينة دهوك العراقية واحدة من أفضل المدن العراقية سحرًا وجمالًا، وتقع في إقليم كردستان العراق، ويعتنق سكانها من الأكراد الديانات المختلفة، وهي فسيفساء متلونة من الديانات الإسلامية والمسيحية والإيزيدية.

ويرجع تاريخ المدينة إلى العصور الحجرية، وتعتبر هذه المدينة، كما صُنفت تاريخيًا، من أقدم المدن على وجه الأرض، بسبب ما وُجد فيها من نوادر وآثار يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام.

حضارات عديدة في دهوك

وعاصرت المدينة عددًا من الحضارات والامبراطوريات مثل الآشورية، ويعتقد أنها خضعت لحكم الإسكندر المقدوني، وتحتضن الكثير من المغارات والكهوف والمساجد والمراقد والأضرحة التاريخية الأثرية، ومازالت قائمة إلى الوقت الحاضر، ومنها جامع دهوك الكبير، والجامع الكبير ومسجد صلاح الدين الأيوبي.

كما ينحدر في دهوك نهر صغير منبعه سد دهوك الكبير، ويعتبر من أجمل المناطق السياحية في المدينة، كما تمتاز دهوك بالطريق الذي كانت تعبره القوافل آنذاك، وتحيطها الجبال من 3 جهات، لعل أهمها الجبل الأبيض، الذي يطل من جهة الشمال.

مناطق سياحية خلابة

وبحسب ما عرضه تقرير قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن لمحافظة دهوك مناطق خلابة جميلة سياحية، وتمتاز المدينة بالبساتين والثمار التي لا تعد ولا تحصى، كما أن مناخها صيفي حار يتميز بصيف جاف وطويل الأمد، إلى جانب فصول الشتاء الباردة الرطبة، وتهطل الأمطار في الأشهر الأكثر برودة ويكون الأكثر غزارة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع.