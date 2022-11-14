وزيرة التعاون الدولي: «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يقدم نماذج ناجحة

تزامنًا مع «يوم المياه»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، استعرضت وزارة التعاون الدولي النماذج الناجحة لتمويل مشروعات المياه لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، التي يتضمنها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي صدر رسميًا خلال فعاليات المؤتمر بهدف وضع إطار دولي للتمويل العادل والمبتكر.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يتضمن 48 نموذجًا ناجحًا يمكن من خلالها استخلاص ووضع رؤية واضحة للطرق المختلفة التي تحفز التمويل وتعمل على حشد رؤوس الأموال الحكومية والخاصة وذلك لسد الفجوة التمويلية وتسريع وتيرة العمل المناخي.

وأشارت الوزارة إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يلقي الضوء على عدد من النماذج الناجحة من مختلف دول العالم وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة والتعرف على التحديات التي تواجه التمويلات المناخية بشكل عام.

يأتي ذلك بهدف طرح حلول فعالة لتعزيز الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من خلال الاعتماد على أدوات التمويل المختلط لاسيما في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه فيما يتعلق بجهود التكيف لاسيما في مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، فإن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعرض 6 نماذج تمويلية في عدد من دول العالم ومن بينها مصر، 3 من هذه النماذج تتبنى نهج التمويل المختلط على سبيل المثال مشروع تعزيز الاستثمار الخاص لدعم الاستثمار الذي يراعي تكافؤ الفرص بين الجنسين في طاجيكستان، والذي يعمل على توفير التمويل والدعم الفني للشركات الصغيرة والمزارعين والأسر لتمكينهم من تبني التقنيات الجديدة الموفرة للمياه وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يعزز من مرونة المجتمعات ويمكنهم من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وذكرت أن المشروع حقق العديد من الفوائد على مستوى تعزيز القدرة على التكيف من بينها بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على الوصول للتمويل للمزارعين والشركات الصغيرة.

رفع القدرة الاستيعابية للمحطة

سلط «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الضوء على مشروع تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة غرب الإسكندرية، والذي استهدف رفع القدرة الاستيعابية للمحطة والتي تعمل على تحسين جودة المياه والمساهمة في الحد من التلوث في بحيرة مريوط بالإسكندرية وكذلك البحر المتوسط.

آلية التمويل المختلط بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص

وأكد الدليل أن آلية التمويل المختلط بين الاستثمارات الحكومية وتمويلات القطاع الخاص، فضلا عن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتقديم المنح والضمانات والدعم الفني، تعمل على تعزيز التعاون الوثيق بين الأطراف الوطنية وكافة الأطراف ذات الصلة بالتمويلات المناخية في المجتمع الدولي، ما ينعكس إيجابيا على تنفيذ مزيد من المشروعات لتوفير المياه النظيفة، وتحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية.