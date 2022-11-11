وزيرة التعاون الدولي بقمة المناخ: القطاع الخاص دوره كبير في عملية التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنصة الرسمية للمياه، الغذاء، والطاقة، أطلقت في يوليو 2022، موضحة أن هدفها تسريع تنفيذ البرنامج المصري لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دعوتها إلى المنصات الأخرى من دول مجموعة العشرين، لتنسيق كل الجهود من الجهات المعنية بملف التغير المناخي، من أجل تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

منصة العالم العربي لتنفيذ العهودات

أضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، على قناة «extra news»، أن منصة «نوفي»، منصة العالم العربي لتنفيذ العهودات، مشيرة إلى أنه جرى إنشاءها بناءا على استراتيجية المناخ، وتعتبر هذه المنصة، فرصة فريدة من نوعها ليقوم المجتمع الدولي بدعم برامج مواجهة التغير المناخي، بناءا على «اتفاقية باريس».

وتابعت «المشاط»، أن مصر تسعى إلى تعزيز الشراكات بين الدول المختلفة، للاستفادة من المميزات النسبية لشركائنا المختلفين من قطاع التنمية، والقطاع الخاص لتنفيذ أولويات الدولة.

التطور على أساس طموحات مشتركة

أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك تعاون دولي مشترك، من أجل أن يكون هذا التطور على أساس طموحات مشتركة، بالإضافة إلى أن هذا يؤكد أهمية الحصول على الموارد كوسيلة أساسية لزيادة طموحات الدولة، على الصمود، وتحقيق التنمية، مؤكدة أن هذه المبادرة، تدرك أهمية إشراك القطاع الخاص في إنجاح هذه المبادرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف المبادرة دون إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحة أن الوزراء المعنيين، يعملون على حشد المشاركات، وذلك من أجل تنفيذ هذا المشروع، وعن طريق مقايضة الديون.