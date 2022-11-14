وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تؤكد على دور التعليم والتمويل في تمكين حقيقي للمرأة للتصدي لآثار تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، فى الجلسة الختامية ليوم المرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من قادة العمل المناخي من السيدات.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالزخم والروح الإيجابية التي شهدها يوم المرأة بالمؤتمر سواء على مستوى المناقشات والأنشطة والنماذج الملهمة، والتي عبرت عن القدرات الحقيقية للمرأة في المشاركة والتنفيذ، ولخصت نتاج اليوم فى عدد من الرسائل، وأهمها التأكيد على حق المرأة في التعليم خاصة التعليم المناخي.

كما شددت وزيرة البيئة باعتبارها مفاوضة في المقام الأول، على أهمية التمويل في دعم قدرات المرأة على مواجهة آثار تغير المناخ، وضرورة تغيير إطار عمل التمويل المناخي بحيث يوفر فرص أكثر لتمكين للمرأة، وتشجيع البنوك التنموية على منح مزيد من التسهيلات التمويلية للمرأة، فبدون تمكين حقيقي للمرأة وضمان وصولها للتمويل لن نتحرك للأمام رغم ما نبذله من جهود.

و أثنت وزيرة البيئة على جهود القائمين على تنظيم هذا اليوم، وخاصة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القوم للمرأة وجهودها في مجال تمكين المرأة في مصر في مختلف المجالات، وفخرها بتكاتف الوزيرات المصريات في إعداد هذا المؤتمر والخروج به على لإعطاء رسالة قوية تثبت أنه مؤتمرا شموليا بحق.

وبعثت وزيرة البيئة رسالة لكل من يهدف إلى تحقيق تقدم على المستوى الوطني في مجال المناخ، قائلة "إذا أردنا تغيير نظرة المواطنين تجاه المناخ، لابد من دمج حقيقي لبعد المناخ، مما سيعمل على تسريع وتيرة العمل المناخي" .

ومن جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بدور وزيرة البيئة المصرية كبطلة وناشطة وخبيرة في العمل البيئي والمناخي، ومثال لصانعي القرار من السيدات صاحبات الخبرة في مجالهن.