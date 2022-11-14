وزيرة البيئة تسلم جوائز مبادرة Africa Grows Green لمعالجة تغير المناخ من خلال الإبتكار وريادة الأعمال

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27 ان مؤتمر المناخcop27 اظهر القوة الحقيقية لشباب افريقيا وقدرتها على التنفيذ من اجل مواجهة التغيرات المناخية بدعم العلم و الابتكار كأساس للتحول الاخضر و التصدى لآثار التغيرات مشددة على أن مبادرة أفريقيا تتحول للأخضر احدى هذه الطرق التى تقدم رسالة أن رحلة الإنتقال العادل لقارتنا سيحدث من خلال رواد الأعمال الصغار، بشكل صحيح بما يحقق النمو الأخضر في مناطق متنوعه بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27 باحتفالية توزيع جوائز مبادرة افريقيا تتحول للأخضر Africa Grows Green لمعالجة تغير المناخى من خلال الإبتكار وريادة الأعمال المقامة على هامش يوم المراة وأفريقيا بمؤتمر المناخ cop27 بحضور الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير والدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و ممثلى الهيئات و المنظمات الدولية والاعلاميين.

و اضافت وزيرة البيئة ان مبادرة افريقيا تتحول للاخضر هى نموذج واقعى جديد تعلنه مصر بمؤتمر التنفيذ يعني بضرورة عرض الأدلة لامكانية التنفيذ وهذا تقدمه هذه المبادرة بمشاركة كل فكرة ورائد أعمال قدم حل لمشكلة ما تتعلق بالعمل المناخى يمكن دعمها وتحويلها لواقع من اجل مستقبل أفضل لشعوب افريقيا بالحلول التنفيذية والأفكار المبتكرة و اوضحت وزيرة البيئة ان الرئاسة المصرية للمؤتمر المناخ نيابية عن افريقيا حرصت فى اعدادها له أن يكون مؤتمر شامل تكاملى يتلاقى فيه جميع الأطراف من كافة الفئات و الاعمار من اجل توحيد الرؤى و ان يشارك الجميع في صنع القرار والتنفيذ فكما نحن شركاء فى تحمل اثار التغيرات المناخية لابد من المشاركة فى تحمل المسئوليه لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وهذا ما حرصت مصر عليه قدر المستطاع من خلال مختلف الكيانات الحكومية تحت قيادة وإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء، والدعم الكامل من فخامة رئيس الجمهورية.

وزيرة البيئة:مؤتمر المناخcop27 أظهر القوة الحقيقية لشباب افريقيا وقدرتها على التنفيذ من اجل مواجهة التغيرات المناخية بدعم العلم و الابتكار

واعربت المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ عن خالص سعادتها بعد مرور ٨ أيام من بداية المؤتمر ونحن نرى بكل فخر مشاركة مميزة لأفريقيا في قلب المؤتمر بمنطقتين الزرقاء و الخضراء ،وخاصة من الشباب والفتيات لإثبات اننا معا نستطيع أن نحارب تغير المناخ.

ثمنت وزيرة البيئة على جهود الداعمين للمبادرة الذين آمنوا ان يضعوا ايديهم معنا وإظهار مسئوليتهم نحو العالم، وأن القطاع الخاص مسئول ومستعد للقيام بالتزاماته وقادر على دعم جهود الدولة لمواجهة آثار تغير المناخ وهذه رساله هامة حرصت مصر على تقديمها في المؤتمر وهي أن معا للتنفيذ ليس شعار ولكن هو دليل حقيقي مقدمة الشكر و التقدير لمركز استدامة للعمل الاهلي والدكتورة ريم عبد المجيد على فكرة المسابقة لدعم الابتكارات الخضراء.

وأعرب الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة عن خالص تقديره لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لدعم المبادرات التحول الاخضر فى مصر و افريقيا متمنيا مزيد من النجاح للفائزين من اجل الوصول إلى اجراءات تنفيذية لمواجهة اثار التغيرات المناخية بالعلم و الابتكار.

جديرا بالذكر جائزةAfrica Grows Green تهدف لمواجهة التغير المناخي من خلال تشجيع كافة القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها سيدات، وجهات التمويل الأخضر والجامعات، والمراكز البحثية والمؤسسات على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتكون جوائز Africa Grows Green من 4 فئات ، وهي: تكنولوجيا التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف: تستهدف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهي Goes Green: تستهدف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء ، والتمويل الأخضر: تستهدف البنوك ، ورأس المال الاستثماري ، وشركات التأمين ، والمستثمرين الملاك ، والبحوث المناخية والتعليم.