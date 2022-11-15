عاجل.. ميناء دمياط يستقبل 30 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط البحري، اليوم الثلاثاء، السفينة ستار الاندا ALANDA STAR، قادمة من روسيا على متنها حمولة تقدر بـ30800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، قي بيان، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة (ALANDA STAR)، التي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 171 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 30800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

24941 طن بضائع صادرة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24941 طنًا تشمل: 3000 طن يوريا و374 طن رمل و2350 طن كسب صويا و12417 طن ملح و6800 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26057 طنًا تشمل: 13045 طن قمح و6378 طن ابلاكاش و366 طن فول و1388 طن خشب زان و192 طن جرارات و888 طن رخام و3800 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 274 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 350 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2374 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166421 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132693 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3852 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار، بعد أن قام بشحن عدد 30 حاوية 20 قدمًا متجهًا إلى التبين، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4631 شاحنة.