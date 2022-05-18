ميناء دمياط يشارك في الاحتفال باليوم الدولي الأول للمرأة بالقطاع البحري

شاركت هيئة ميناء دمياط في فعاليات الاحتفال باليوم الدولي الأول للمرأة في القطاع البحري، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، بمقر الأكاديمية بالعلمين.

وأناب اللواء أحمد عبدالمعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء طارق عدلي نائب رئيس الهيئة، للحضور، وتم خلال الاحتفال تكريم المهندسة سهير أحمد خونيس تقديرا لجهودها كأحد الكوادر النسائية المتميزة بالميناء.

إتاحة الفرص لخريجات النقل البحري لإيجاد فرص عمل

كما شارك عدد من موظفات الهيئة في ورشتي عمل التحديات التي تواجه المرأة في القطاع البحري، وإتاحة الفرص لخريجات النقل البحري لإيجاد فرص عمل.

ومن جانبه أوضح اللواء أحمد حواش، أن ميناء دمياط كان في طليعة الموانئ التي اهتمت بتطوير القدرات المهنية للزميلات وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية والإشرافية في مختلف إدارات الهيئة.

ويهدف اليوم الدولي الأول للمرأة العاملة في المجال البحري إلى تعزيز توظيف المرأة واستبقائها وتوظيفها المستدام في القطاع البحري، ورفع مكانتها في المجال البحري، وتعزيز التزام المنظمة البحرية الدولية بهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «المساواة بين الجنسين»، ودعم العمل لمعالجة الاختلال الحالي في التوازن بين الجنسين في المجال البحري.

الاحتفال باليوم الدولي للمنظمة البحرية الدولية

واعتمدت المنظمة البحرية الدولية في عام 2021 قرارا يعلن عن الاحتفال باليوم الدولي للمنظمة البحرية الدولية للمرأة العاملة في المجال البحري في 18 مايو من كل عام، حيث يقام اليوم الأول في عام 2022.

ويأتي ذلك تطبيقا لقرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية رقم A1147(31) بعنوان «الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للمرأة في القطاع البحري»، والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.