رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع نظيرته الأوزبكستانية تبادل الخبرات البرلمانية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، تنزيلة ناربائيفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكستانية والوفد المرافق لها.

تطوير العلاقات الثنائية

وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالعلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة المهمة في تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال البرلماني والتشريعي وتمتد إلى مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية في ظل العلاقات المميزة بين القيادتين السياسيتين للبلدين الصديقين.

رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكستانية تعبر عن تقديرها لمصر قيادة وشعباً

فيما أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكستانية عن تقديرها لمصر قيادة وشعباً مشيدةً بحفاوة الاستقبال، مؤكّدة سعادتها بزيارة مجلس الشيوخ، وحضورها مصر على رأس وفد رفيع المستوى بتكليف من رئيس بلادها للمشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وثمنت «ناربائيفا» الإنجازات التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد وحرصه الدائم على تحقيق رفاهية بلده ومصالح شعبه.

دعم تبادل الخبرات البرلمانية

ودعت «ناربائيفا» عبدالرازق لزيارة أوزبكستان مع بداية العام المقبل لدعم تبادل الخبرات البرلمانية، مشيدة بما يشهده البرلمان المصري من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فيه وهو ما يدل على ما تحظى به المرأة المصرية من مكانة وعلو شأن في مجتمعها، لافتة إلى أنَّه سيتمّ تنظيم مؤتمر للمرأة البرلمانية في «سمرقند» قريباً بالتعاون مع البرلمان العربي معربة عن أمنيتها في مشاركة البرلمانيات المصريات فيه.

وأعرب المستشار عبدالرازق، عن ترحيبه الشديد بالدعوة، وأن تتمّ في أقرب فرصة لتوطيد العلاقات الثنائية، وتحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للوفد الشقيق إقامة طيبة ومشاركة فاعلة وموفقة في مؤتمر المناخ.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.