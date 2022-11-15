رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني: التغيرات المناخية تضعنا في تحدي غير مسبوق

قالت تنزيلا نارباييفا، رئيس مجلس الشيوخ في أوزباكستان، إنّ بلادها على قناعة أنه من خلال تضافر الجهود يمكن علاج التغيرات المناخية، مؤكدة أنها وضعتنا في تحدي غير مسبوق في عصرنا.

وأضافت، خلال كلمتها ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: «آثار تغير المناخ تختبر منطقتنا بشدة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، كما نشهد ظواهر طقس متطرف ونقص في مصادر المياه وملوحة التربة، بالإضافة إلى تكرار نوبات الجفاف».

وتابعت رئيس مجلس الشيوخ في أوزباكستان: «منطقتنا كذلك عليها أن تواجه الآثار السلبية لتبخر المياه، وهذه كارثة طبيعية على مستوى عالمي، حيث تؤدي إلى عرقلة التقدم الاقتصادي، ونسعى كذلك إلى محاولة خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، كما نسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الاقتصادية واستحداث تكنولوجيات نظيفة بيئيا».

وأكدت «تنزيلا نارباييفا»: «نؤكد التزامنا بالحد من انبعاثات الدفيئة للفرد بنسبة 35% بحلول عام 2030 في إطار اتفاق باريس وذلك لتحقيق الأهداف الواردة فيه، وبمبادرة من رئيس الجمهورية بدأنا برنامجا واسع النطاق للاعتماد على مصادر متجددة بحلول عام 2026 وكذلك زدنا من الطاقة المتجددة ملايين الأطنان بحلول عام 2030 حيث من المقرر أن تزيد كفاءة الاستخدام ضعفين، ونصيب الطاقة المتجددة سوف يكون 25% على الأقل».