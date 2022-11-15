«معلومات الوزراء»: مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان «مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا منذ 2010»، سلط فيه الضوء على جهود مصر للتحول إلى الطاقة نظيفة.

وبحسب بيان عن المركز، نجحت مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا منذ عام 2010، نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادتها بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، خلال الفترة (2010-2020).

وأوضح مركز معلومات الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل، أنّه يمكن الاطلاع على إصدارة «جهود على طريق التنمية – مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ» إلكترونيا، والتي تعد دليل على ما تبذله الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، من جهود تصب بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين الوضع البيئي بمصر ومواجهة التغير المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تطبيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالشراكات من أجل تحقيق الأهداف.

وأتاح «المركز»، تحميل الإصدارة عبر الرابط الآتي: https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7460.