«تمكين المرأة في مواجهة تغير المناخ».. إنفوجرافيك جديد لـ «معلومات الوزراء»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان «مواجهة تغير المناخ.. مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات»، سلط فيه الضوء على الجهود المصرية الكبيرة في تفعيل السياسات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة في خضم جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي والتحول لاقتصاد أخضر، وبمناسبة اليوم المتخصص للنوع الاجتماعي في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ومن أبرزها المشروع القومي للأسرة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وقال المركز، في بيان له قبل قليل: «يعد إصدار (جهود على طريق التنمية – مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ)، دليلا على ما تبذله الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة من جهود تصب بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين الوضع البيئي في مصر ومواجهة التغير المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالشراكات من أجل تحقيق الأهداف».

وأتاح مركز المعلومات تحميل الإصدار من خلال الرابط الآتي: https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7460