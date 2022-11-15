وزيرة البيئة الفرنسية تبدأ زيارة لمصر.. وتشارك في عدد من الفعاليات بقمة المناخ

بدأت وزيرة البيئة الفرنسية بيرونجير كويار، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، وتشارك خلالها في العديد من الفعاليات بمؤتمر المناخ الذي تتواصل أعماله بشرم الشيخ.

زيارة فرنسية مهمة

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة، في بيان صحفي، أن الزيارة ستكون فرصة للوزيرة الفرنسية للالتقاء بعدد من نظرائها من أجل تحضير النقاشات التي تُعقد في مونتريال خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر التنوع البيولوجي CO15 من 7 إلى 19 ديسمبر المقبل.

التحالف الدولي للقدرة على مواجهة الجفاف

وأضافت السفارة أن وزيرة الدولة تشارك في وقت لاحق اليوم بالحدث الذي يحمل عنوان «التحالف الدولي للقدرة على مواجهة الجفاف» وتناقش مع نظرائها سبل إنشاء منصة تشاركية لإعطاء دفعة للعمل السياسي، وتسريع وسائل تنفيذ حلول في مكافحة الجفاف.

يوم التنوع البيولوجي

كما تحضر الوزيرة غدا الأربعاء، وفي إطار يوم التنوع البيولوجي الذي تنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، عدة فعاليات، لا سيما الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى «تحقيق الصلة بين المناخ والتنوع البيولوجي».