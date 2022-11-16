قناة القاهرة الإخبارية: رئيس وزراء بولندا يتلقى اتصالات من زعماء الناتو بسبب الصواريخ الروسية

أجرى عدد من زعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو» اتصالات هاتفية برئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي، للتباحث حول سقوط صورايخ روسية على أراضي بولندا، وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبينما اتصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك برئيس بولندا أندجي دودا، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.