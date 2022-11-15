«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أبرز 5 عمليات إرهابية وقعت في أوروبا

عرض برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن أبرز 5 عمليات إرهابية وقعت في أوروبا.

وذكرت أن تفجيرات لندن تأتي في مقدمة هذه العمليات، التي وقعت في 7 يوليو 2005، وسميت بهجمات 7/7، وهي عبارة عن سلسلة عمليات انتحارية متزامنة، وأسفرت عن مصرع 52 شخصا وإصابة 700 آخرين، وتبنى الهجوم تنظيم قاعدة الجهاد في أوروبا.

تفجيرات مانشيستر أرينا، ووقعت في مايو 2017، واستهدف حفلا غنائيا بشمال غرب بريطانيا، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وجرح 116 آخرين، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.

هجوم نيس الأول، والذي استهدف حفلا غنائيا بشمال غرب بريطانيا وتمت العملية الإرهابية باستخدام عبوة ناسفة.

هجوم نيس الثاني، واستهدف مقر صحيفة شارلي إيبدو بباريس في يناير 2015 وراح شحيتها 11 شخصا من هيئة تحرير الصحيفة، وتبنى تنظيم القاعدة العملية الإرهابية.

هجمات باريس، وهي سلسلة هجمات إرهابية منسقة لمواقع في باريس 2015، حيث اقتحم مسلحون مشرح باتكلان وأطلقوا النار عشوائيا، واحتجزوا رهائن وقتلوا 130 شخصا وأعلنت داعش تبنيها للهجوم الإرهابي.

هجوم نيس الثالث، ووقع في 29 أكتوبر 2020، حيث ذبح إرهابي فرنسي من أصل تونسي امرأة بسكين، وأعقب ذبحها عمليات طعن لآخرين ووقع الحادث بالقرب من كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية.