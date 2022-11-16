«عايزينها تبقى خضرا».. زراعة 1500 شجرة تين في حقول المزارعين بكفر الشيخ

قمة المناخ في شرم الشيخ، ليست مجرد قمة لمناقشة ما يدور حول العالم من تغيرات مناخية، بل هي قمة فاعلة وجعلت المزارعين في مصر، ومحافظة كفر الشيخ، يفكرون خارج الصندوق، وينفذون مبادرات نافعة لهم تعود عليهم بالأرباح وصديقة للبيئة، وذلك من خلال زراعة 1500 شجرة تين بين الحقول بقرية «أبوهيكل»، بمركز الرياض، في كفر الشيخ، وذلك للحد من التغيرات المناخية التي غيَّرت شكل ومجريات الطبيعة.

زراعة أشجار التين

بينما كشف الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن زراعة أشجار التين المثمرة هو حدث جيد للغاية لما لها من فوائد كثيرة كفاكهة تباع بأسعار جيدة، كما أنها لها فوائد بيئية على رأسها الحفاظ على تنقية الهواء على مدار العام كونها من الأشجار الخضراء، وهو ما يجعلها من الأشجار التي تمد البيئة بالطاقة الخضراء الفاعلة لمجابهة التقلبات الهواء بشكل مستمر بما يصنع نوعا من التوازن البيئي في شتى ربوع المحافظة حال زراعة المزيد من أشجار الفاكهة.

زراعة 1500 شجرة تين

ويقول محمود سالم من أبناء قرية أبوهيكل بمركز الرياض، بالمحافظة، إننا نشطنا مبادرة «سنة خضرة»، للحفاظ على البيئة حيث تمت زراعة 1500 شجرة تين بين جسور الحقول الزراعية، وكذلك على جسور الترع والمصارف كمشروع أخضر للحد من تقلبات المناخ، مشيرا إلى أن أبناء القرية قد زرعوا تلك الأشجار المثمرة منذ بداية انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح مصر واحة للمناخ المعتدل دون حدوث أي أضرار بيئية تؤثر سلبا على قطاع الزراعة.