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رابح ماجر يعلق على غياب مصر عن كأس العالم 2022

كتب:

حسن مظهر
07:18 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
رابح ماجر

رابح ماجر

قال رابح ماجر، نجم الجزائر السابق، إن قطر قادرة على خروج كأس العالم بصورة ناجحة نظراً للتحضيرات المميزة التي شهدها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن من خلال تواجده في قطر منذ سنوات طويلة لمس كل التطورات في البلد.

وأضاف نجم الجزائر في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: «حظوظ المنتخب القطري في المونديال للتأهل صعبة لكن ليست مستحيلة وأتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في كأس العالم، وبالتأكيد حزين لغياب منتخب الجزائر والفراعنة عن كأس العالم والمنتخب المصري كان يستحق التواجد في المونديال».

تابع باقي تصريحات ماجر من هنا.

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