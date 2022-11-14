القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية الجمعة المقبل

تستعد الجماهير المصرية، الجمعة المقبل، لمشاهدة المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وبلجيكا، وهي الثالثة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والمقرر إقامتها في الكويت ضمن معسكر الفراعنة الحالي، واستعدادات المنتخب البلجيكي للمشاركة في كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبلجيكا، على ملعب «جابر الأحمد» في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022.

وتنقل القنوات الرسمية لدولة الكويت أحداث المباراة، كما تنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورتس، على نايل سات، عبر الترددات التالية:

- تردد قناة أون تايم سبورتس، 11861.

- تردد قناة أون تايم سبورتس، 10853.

وأعلن الجهاز الفني، بقيادة روي فيتوريا، قائمة منتخب مصر، كما يلي.

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد عواد.

- خط الدفاع: أحمد حجازي - علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر- أكرم توفيق محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد.

- خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد النني – محمد مجدي أفشة.

- خط الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - طاهر محمد طاهر -أحمد سيد زيزو - - مصطفى محمد، ف - أحمد حسن كوكا - عمر مرموش.