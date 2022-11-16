«التعليم» تعلن نتائج بطولات الجمهورية للمدارس (بنات) للعام الدراسي 2022

فى إطار دعم ورعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرياضة وممارستها؛ لتمكين الطلاب من المنافسة الرياضية، والارتقاء بسلوكياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية، أًّقيمت بطولات الجمهورية للمدارس (بنات) للعام الدراسي 2022/2023، ضمن البرنامج الزمني لبطولات الجمهورية والتي تشرف عليها الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وتنفذها إدارة التربية الرياضية بنات.

وأعربت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية عن سعادتها بفوز الطالبات في هذه البطولات، موجهة شكرها للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولأولياء الأمور على اهتمامهم بممارسة أبنائهم للنشاط الرياضي، وكافة الإدارات المنظمة والمنفذة من التربية الرياضية بنات في تنظيم تلك البطولات.

نتائج بطولات الجمهورية للمدارس 2022

كما أكدت الدكتورة إيمان حسن أن بطولات الجمهورية للمدارس بنات للعام الدراسى 2022/2023 تمت بمشاركة جميع محافظات الجمهورية، متمثلة في بطولة الجمهورية للجمباز الفني للمراحل التعليمية الثلاثة والتي أُقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بطولات السلاح للمرحلة الثانوية والإعدادية وتشمل سلاح(سيف المبارزة / الشيش (السيف)، كما أقيمت بطولة السباحة التوقيعية بالمركز الرياضي بالفتيات بالعجوزة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج بطولات الجمهورية للمدارس بنات للعام الدراسى 2022/2023، حيث فازت بالمركز الأول من الجمباز الفني بالمرحلة الثانوية الطالبة جنة إبراهيم أبو الحسن محافظة الجيزة، وبالمركز الثاني الطالبة نغم أيمن إبراهيم محافظة القاهرة، وبالمركز الثالث الطالبة مي حازم يحي سعد محافظة الجيزة، وبالمركز الرابع الطالبة ربا أحمد عبد الجواد محافظة القاهرة.

المرحلة الإعدادية

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت بالمركز الأول الطالبة لجين محمد وفيق محافظة الجيزة، وبالمركز الثاني الطالبة أيتن عماد مرزوق محافظة الغربية، وبالمركز الثالث الطالبة أسيل تامر يسري محافظة الإسماعيلية، أما المركز الرابع فازت به الطالبة تالية سعيد نبيل محافظة القاهرة، والمركز الخامس الطالبة فاطمة الزهراء إيهاب محافظة الجيزة، والمركز السادس الطالبة لوجين عمرو محمد محافظة القاهرة، والمركز السابع الطالبة ريتال تامر محمد محافظة الجيزة، وبالمركز الثامن فازت الطالبة فاطمة الزهراء عادل محافظة الجيزة.

المرحلة الإبتدائية

وجاءت نتيجة المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الثالث كالتالى: فازت بالمركز الأول الطالبة حبيبة هيثم عاطف محافظة القاهرة، والمركز الثاني الطالبة ملك أحمد عادل محافظة المنوفية، والمركز الثالث الطالبة جودي عبد الفتاح محافظة المنوفية، والمركز الرابع الطالبة رقية وليد توفيق محافظة القليوبية، والمركز الخامس الطالبة كرما محمد لبيب محافظة القليوبية، والمركز السادس الطالبة مريم صلاح محمد محافظة المنوفية.

ومن الصف الرابع حتي الصف السادس، فازت بالمركز الأول الطالبة مريم خالد عبد المجيد محافظة القاهرة، والمركز الثاني الطالبة مريم أحمد محمد محافظة القاهرة، والمركز الثالث ريماس أحمد عزت محافظة كفر الشيخ، والمركز الرابع الطالبة رودينا مروان عاشور محافظة الغربية، وبالمركز الخامس الطالبة سلين هيثم عبد الله محافظة الغربية، وبالمركز السادس الطالبة رباب أمير كمال محافظة الشرقية.

أما بالنسبة لنتيجة بطولة السباحة التوقيعية المرحلة الثانوية فردي، فازت بالمركز الأول الطالبة ميار خالد أحمد من محافظة القاهرة، وبالمركز الثاني نادين أحمد سعد الدين محافظة الجيزة، و بالمركز الثالث الطالبة سلوانا محمد نبوي محافظة القاهرة، وبالمركز الرابع الطالبة حبيبة هشام محمد محافظة الجيزة.

بطولة السباحة التوقيعية

وجاءت نتيجة بطولة السباحة التوقيعية المرحلة الثانوية زوجي كالتالي: فازت بالمركز الأول نادين وسام وسلمي طارق محافظة الجيزة، والمركز التاني مريم أحمد يسري وسندس أحمد محافظة القاهرة، والمركز الثالث منة الله محمد فوزي وملك محمود محافظة القاهرة، والمركز الرابع سارة جورج / فريدة حسن محافظة الجيزة. أما نتيجة المرحلة الثانوية سلاح السيف، فازت بالمركز الأول الطالبة سهام محمد محسن محافظة القاهرة، والمركز الثاني الطالبة مريم محمد رأفت محافظة الجيزة، والمركز الثالث الطالبة بيري أشرف نزية محافظة الإسكندرية، والمركز الرابع الطالبة أمينة مجدي الأحمدي محافظة القاهرة.

سلاح سيف المبارزة

ومن سلاح سيف المبارزة فازت بالمركز الأول الطالبة سلمي طارق كامل محافظة القاهرة، والمركز الثاني زينب عز الدين محمد محافظة الجيزة، والمركز الثالث الطالبة مايا محمود عبد الرؤوف محافظة القاهرة، والمركز الرابع الطلبة ريناد خالد سعيد محافظة الإسكندرية. ومن سلاح الشيش، فازت بالمركز الأول الطالبة جومانة أمير محافظة الإسكندرية، والمركز الثاني الطالبة ساندرا شريف محافظة القاهرة، والمركز الثالث الطالبة هانيا عبد الحميد محافظة القاهرة، والمركز الرابع الطالبة هنا أحمد محافظة القاهرة.