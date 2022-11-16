«حماة وطن»: قرار السيسي بحصر أسماء الشهداء يكفل حقوق أسرهم

أشاد أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948، لدراسة ضمّهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء.

صندوق تكريم الشهداء يضمن حقوق الشهداء

وقال العوضي لـ«الوطن»، إنّ صندوق تكريم الشهداء أُنشئ في ظروف خاصة واجهتها مصر خلال الأحداث والأزمات الأخيرة، لتكريم الأبطال والتكفّل بأهالي الشهداء وضمان حقوقهم.

العوضي: القرار عادل لأسر الشهداء

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، أنّ توجيه الرئيس السيسي بحصر شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948، قرارا صائب وعادل لجميع أسر الشهداء بداية من حرب 1948 والعدوان الثلاثي 1956، وباقي مختلف الحروب، الذين قد يكون بعضهم لم يصرف مستحقاته، أو تبقى له جزءا منها، مشيرا إلى أنّ شهداء الوطن قدموا الكثير، وضحوا بدمائهم من أجل مصر، وقرار الرئيس السيسي، يضمن ويكفل الحقوق المالية لأسرهم.