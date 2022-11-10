«وكيل دفاع الشيوخ»: تعاون بين حزب «حماة الوطن» ومركز التغيرات المكانية بوزراة التخطيط

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، بما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي تجربة ملهمة ومبتكرة من قلب مصر لكل العالم.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وثمّن «نصير»، ما أوضحته «السعيد» خلال كلمتها بإحدى الجلسات بشأن تغير المناخ «COP27»، المقام بمدينة في مدينة السلام «شرم الشيخ»، أن هذه المبادرة غير مسبوقة وجرى تقديمها كتوصية من الجهات غير الحكومية الفاعلة وبالتالي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتبنيها بوصفها المبادرة الأساسية للحكومة المصرية على أن تكون مستمرة كل عام.

وأشار اللواء طارق نصير إلى أنه استعرض مبادرة شباب حماة الوطن «مصر الخضراء» في لقاء جمعه بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء على هامش مشاركته في قمه المناخ.

وأكد أنها تستهدف قضية المناخ للحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمع ووعي المواطنين وتشجيعهم نحو المسؤولية المجتمعية وذلك عن طريق الاستعانة بالتكنولَوجيا الحديثة التي تعتبر جزءا من حياة المواطن اليومية.

بروتوكول تعاون بين حزب حماة الوطن ووزارة التخطيط

وكشف «نصير» عن توقيع بروتوكول تعاون بين حزب حماه الوطن ومركز التغيرات المكانية بوزارة التخطيط، إذ رحبت وزيرة التخطيط بالمبادرة ووعدت بتنفيذها عقب الانتهاء من فعاليات مؤتمر المناخ إيمانا منها بأن مصر لن تنهض إلا بشبابها المخلصين.

ووجه اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشكر لوزيرة التخطيط على دورها الوزاري البارز في عرض خطة موازنة الدولة بمجلس الشيوخ.