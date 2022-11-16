أجندة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، عن أجندة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، والذي يعقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ «قمة فينجر برينت» في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري.

تطوير الفرص الاستثمارية

ويعقد الملتقى على مدار يومين لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، بغرض الوصول إلى خارطة طريق تسهم في تطوير الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتحديث آليات تسويقها عالميًا.

ترويج الفرص الاستثمارية

وقال «محمود» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة تروس مصر للتنمية اليوم، إن الجلسة الافتتاحية لملتقى ترويج الفرص الاستثمارية ستناقش «الاستثمار الحكومي والخاص في التحول الرقمي»، بمشاركة وزارية واسعة، تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبمشاركة رجال الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة أبوغزالة العالمية.

وتابع الجلسة الأولى للملتقى، تتناول «تطوير صناعة النقل البحري والقطاعات المتعلقة به – التحديات وسبل التغلب عليها»، ويشارك فيها المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخميس بوعميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، والمستشار طارق سعد الشريك بمكتب بيكر ماكنزي.

وتتناول الجلسة مقترح الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى، خبير واستشاري بأسواق المال، حول «تأسيس صندوق لتمويل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص

وتتناول الجلسة الثانية للملتقى، مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، يشارك في النقاش، السفير محمدي أحمد الني رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية، واللواء حسين فرحات رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وتامر منصور أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية وعمرو بشارة مدير التسويق بشركة جهينة للصناعات الغذائية ويدير الجلسة تامر الراجحي، العضو المنتدب لشركة أكيومن.

الجلسة الثالثة تناقش محور «العاصمة الإدارية مستقبل التطوير العقاري في مصر»، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والمهندس وليد عرفة مؤسس ومدير دار عرفه للعمارة والمهندس شهاب العرابي العضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية.

وتشهد الجلسة الرابعة مشاركة المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ثاندر القابضة للاستثمارات المالية، والمهندس مجدي قمبر الشريك بشركة الندى العالمية العقارية والمهندس عماد عيسى رئيس شركة أركان للإنشاءات والاستثمار العقاري.

أدوات تسويق الفرص الاستثمارية

وتشهد فعاليات اليوم الثانية، مشاركة الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم عوض الرئيس التنفيذي المجموعة المالية هيرميس القابضة.

واختتم رئيس قمة فينجر برينت، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المؤسسة أعدت أجندة ثرية لهذا الحدث المهم، انطلاقًا من رغبتها الحقيقية في العمل على أن تكون الذراع الأهلية للدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، من خلال تطوير أدوات تسويق الفرص الاستثمارية.

وستعقد القمة في دورتها الحالية تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص»، وتنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارت وبي تو بي كابيتال، ومن المتوقع أن يتمخض عنها توقيع عدة مذكرات لتنفيذ أنشطة استثمارية وإطلاق صناديقًا استثمارية خاصة في العديد من المشروعات المقرر طرحها والإعلان عنها في الملتقى.