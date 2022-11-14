مدير تحرير «الوطن»: «اقتصادية قناة السويس» من أهم مناطق الاستثمار في الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنّ العمل في مصر يسير وفقًا لرؤية عميقة ترتكز على العمل واستمرار المشروعات في مختلف المناطق، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واحدة من أهم المناطق الاستثمارية في الشرق الأوسط حيث تقع بين آسيا وأفريقيا وتقترب من أوروبا.

آليات التنفيذ بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية

وأوضح «عبد الراضي»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن توطين الصناعة النظيفة من أهم النتائج المثمرة لقمة المناخ، من خلال خطة عمل وآليات تنفيذ بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى أن مصر تعمل في ملف التغيرات المناخية منذ سنوات، ويمكنها التحول لمركز عالمي لـ الهيدروجين الأخضر بدعم القيادة السياسية القادرة على اتخاذ القرار.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنّ الهدف من قمة المناخ وما شهدته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مشروعات هو جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة تضم العديد من المناطق الصناعية والخدمية التي توفر أيضا فرص عمل، موضحا أن وكالة «فيتش»، المهتمة بتقييم خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، توقعت معدل نمو للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2021، وفي الربع الأخير من 2022 ارتفعت تلك النسبة وفقًا للوكالة ذاتها إلى 6.5% بما يعني أن هناك صعودًا لمعدل النمو يبرهن أن مصر تسير في طريق سليم نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية بشهادة دولية.

ملف الإسكان في مصر

وأكد مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ ملف الإسكان في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ويجري حاليا دراسة تحويل الطوابق الأولى في الوحدات السكنية إلى أنشطة غير مزعجة مثل العيادات والمكاتب الخدمية، لتخفيف العبء على من لا يملك القدرة على امتلاك وحدات.