مستشار برنامج المناخ العالمي لقناة الحياة: قمة «COP 27» جرى تنفيذها بحرفية شديدة

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن قمة المناخ التي نظمتها مصر في مدينة السلام بشرم الشيخ، أفضل قمة للمناخ جرت على مستوى العالم، «هذا المؤتمر لم يتم تنفيذه بهذه الكفاءة والقدرة كما تم في مصر».

علام: 7 ملايين حالة وفاة سنويا بسبب التغيرات المناخية

أضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 7 ملايين حالة وفاة سنويا، بسبب التغيرات المناخية، كما يوجد 100 مليون فلاح، يتحولوا إلى فقراء لأنهم بلا مأوى أو غذاء، كما ويوجد 60% من سكان العالم أصابهم الضرر من المناخ سواء بالأمراض أو بقلة الغذاء والمياه.

علام: الآبار والمناطق الصحراوية كسيوة وغيرها مهددة

واستطرد: «الآبار والمناطق الصحراوية كسيوة وغيرها، مهددة أن تتحول إلى مياه مالحة، وارتفاع درجات الحرارة لدرجتين فقط، تؤدى إلى تجاوز الخسائر الخاصة بالمناخ لـ520 مليار دولار، وارتفاع نسب الفيروسات والبكتيريا التي اختفت وتعود حاليا مرة أخرى بسبب التغيرات المناخية».

وأوضح أن الفيروسات التي يجرى تسجيلها بين الطيور هي أمراض تظهر مرة واحده بلا مقدمات وتكون شرسة، ولا يستطيع الأطباء علاجها بالعقاقير بسبب ما أحرزته من تحور كبير أدى إلى عدم قدرة العقاقير علاجها.

وتابع: «الحشرات ممكن يقعدوا لسنوات طويلة في حالة كمون إلى أن يكون لديها شراسة جديدة تقضي بها على الأحياء على هذا الكوكب».