مؤتمر علمى نظمته جامعة الدلتا.. الذكاء الإصطناعى فى مواجهة التغيرات المناخية

نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا مسابقة علمية عن دور الذكاء الاصطناعى في حل المشاكل المناخية. . وقد أصدركل من الدكتور محمد ربيع والمهندس أسامة ربيع ومجلس الأمناء بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحى المشد رئيس الجامعة بيانا خلال المؤتمر أكدوا خلاله أنهم يتقدمون بخالص التقدير والاحترام للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التنظيم المشرف في قيادة العالم نحو المحافظة على البيئة ومواجهة مشاكل تغير المناخ حيث يعتبر مؤتمر شرم الشيخ ( cop27) الأهم والأكبر على مستوى العالم ، كما حظى بزخم دولي وسياسي كبير جداً بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم.. وثمن البيان أشادة العالم جميعا بالقدرات المصرية في تنظيم قمة المُناخ بحضور قادة وزعماء العالم، وهو مايثبت مدى تأثير مصر الإقليمي والعالمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هشام عرفات عميد الكلية انه ومن منطلق الواجب الوطنى والاستجابة لتوجهات الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بالقضايا المناخية، تم تنظيم هذا المؤتمر العلمى . وأضاف د. عرفات : شارك في المسابقة 87 فريق علميا من طلاب الذكاء الاصطناعى وتم تصفيتهم الى 30 فريق ، مشيرا الى أنه فى إحتفالية كبيرة تم تكريم 10 فرق فائزة فى المسابقة – مع إعداد توصيات وتعهد الحضور بمواصلة مسيرة مصر المشرفة في ابجاد حلول للمشاكل المناخية وتفعيل دور الذكاء الاصطناعى في كافة المجالات