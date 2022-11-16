صاحب مشروع إعادة تدوير نفايات لقناة الحياة: حصلت على المركز الأول بالمبادرة الوطنية

قالت الدكتورة مني طمان، صاحب مشروع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء، إن مشروعها نجح في الحصول على المركز الأول بالمبادرة الوطنية في المشروعات الخاصة بفئة المرأة، مشيرة إلى أن مشروعها يهدف إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

طمان: إعادة تدوير 20% فقط.. خطر كبير على البيئة

وأضافت «طمان»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النفايات الإلكترونية يخرج منها نحو 50 مليون طن سنويا، ويجر إعادة تدوير 20% فقط، ما يمثل خطر كبير على البيئة.

طمان: مشروعي عبارة عن أني صممت جهاز جديد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

واستطردت: «مشروعي عبارة عن أني صممت جهاز جديد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وفيه قاطع ثلاثي الأبعاد، والجهاز ده موجود بالفعل لكن سعره عالي جدا، وصممته كله من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وبرمجته، بحيث أني لما أدي رسمه على الكمبيوتر، فيبدأ الكمبيوتر يدي الأورود للجهاز، والجهاز يقطع الرسمة على أي خامة، وبتطلع الرسمة ثلاثية الأبعاد».

وأوضحت أن الجهاز الجديد، يساعد السيدات بعد تدريبهم على هذا الجهاز حتى يكون مصدرا للدخل لها، وذلك لأن المنتجات التي ستحصل عليها السيدة من هذا الجهاز تستطيع بيعها مستقبلا، ما سيمثل مصدر دخل جديد لها ولعائلاتها.

وتابعت: «الجهاز ده صممته بعد الاستعانه بالنفايات الإلكترونية القديمة، والأجزاء المتبقية بقت بلاستيك، وده بيروح لشركات إعادة تدوير البلاستيك، لكن الأجزاء الرئيسية اللي صممت بها الجهاز وبرمجته سهل عليا العديد من الأعمال».