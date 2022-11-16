مدير كلية الدفاع الوطني سابقا لقناة الحياة: الرئيس السيسي رحيم وبيدي للناس حقوقها

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع بالكثير من الرحمة وعقل رزين يعطي للناس حقوقها، إذ أن فتح الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف الشهداء منذ عام 1948 وحتى الآن لم يستطع رئيس قبله إجراء مثل هذا الأمر: «لازم الناس تاخد حقوقها اللي راحت».

الغباري: حق الشهداء مراحش أونطة

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»: «النهاردة لما الرئيس السيسي يفتح الموضوع علشان يدي للناس حقوقها ده شيء عظيم، وبيرفع من رأس الواحد، ويؤكد أن كل الشهداء حقهم مراحش أونطة، ولكن فيه تكريم من الدولة، والأجيال ورا بعضها بتاخد قدوة من اللي حصل، وأصحاب النفوس الضعيفة بتزرع فتن أخرى غير القيم اللي جوه الشعب المصري».

وأوضح أن الشعب المصري بجميع قياداته لديهم عقيدة قوية للدفاع عن البلد، وأن الأرض هي العرض، ومثل تلك العقيدة لا يعرف أحد من وضعها، ولكنها باتت إحدى المبادئ التي تنقل من خلال المشاعر ولا يوجد لها سياقات.