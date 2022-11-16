استخراج 8 أجنة من بطن طفلة في الهند.. اعرف الأسباب العلمية

لاحظت أسرة طفلة هندية حديثة الولادة، وجود انتفاخ يزداد بمرور الأيام ليتضاعف عدة مرات منذ ولادتها بمستشفى رامجارة بولاية جهارخاند بالهند، في العاشر من شهر أكتوبر الماضي ليتوجه والدها بالطفلة للمستشفى لفحصها طبيًا والخوف يسيطر عليه، ليكشفوا وجود ورم داخل بطنها، فنقلوها إلى مستشفى راني للأطفال بمدينة رانشي، وكانت المفأجاة، وهي وجود 8 أجنة غير مكتملة داخل بطن الطفلة.

جنين داخل جنين حالة نادرة

جنين داخل جنين حالة نادرة طبيا، وجرى تسجيل أكثر من 200 حالة عالميا حتى الآن، وتعتبر هذه الطفلة هي الأولى من نوعها في عدد الأجنة التي يجدونها داخل الحالات الأخرى، وتم إجراء جراحة، أمس، استمرت ساعة ونصف عقب تجهيز الرضيعة لأكثر من 21 يومًا.

أسباب ظاهرة جنين داخل جنين

وعن تلك الظاهرة الفريدة قال الدكتور مصطفى صلاح أخصائي الأطفال، لـ«الوطن» إنها تحدث لعدم اكتمال الفصل بين التوائم أثناء تكوينها برحم الأم ولا يعرف تفصيليا أسبابها، لكن يوجد سببين يرجح أنهما الأقرب لأسباب الحالة الأولى بسبب امتصاص الدماء والغذاء، إذ أن الجنين السليم يتصل بالأم من خلال المشيمة فيما يتصل التوئم الآخر بالأم فقط بالأوعية الدموية.

وتابع أن التفسير العلمى الآخر لحالة الجنين داخل جنين هو انقسام الخلايا.