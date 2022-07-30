استشاري أطفال يكشف تفاصيل العثور على جنين داخل طفلة حديثة الولادة

كشف الدكتور زياد محمد إسماعيل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة كواليس اكتشاف حالة لرضيعة تحمل جنينا غير مكتمل النمو في بطنها، لافتًا أنها ليست الحالة الأولى من نوعها في مصر وأن جامعة عين شمس رصدت حالة مشابهة، وأنها تعتبر الحالة الثانية في مصر، مشددًا على قلة هذه الحالات على مستوى العالم.

تحور جيني يحدث أثناء انقسام البويضة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنهم اكتشفوا هيكل جنيني داخل الحالة لافتًا أن الموضوع ليس توأما غير مكتمل ولكنه تحور جيني يحدث أثناء انقسام البويضة حيث يحدث انقسام لخلايا مكونة خلايا جنينية، مشيرًا إلى أنه تحور جيني نادر وخلل وراثي وأن هذا الخلل نال اهتمام مراكز الأبحاث والدراسات داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن الطفلة كانت بحالة صحية ممتازة ومستقرة ولا تعاني من أي مشاكل، لافتًا أنه اكتشف وجود ورم ولكنه غير طبيعي وطلب إجراء فحوصات بناء على ذلك مما أقلق أهلها وذويها وأنه طمأنهم وطلب منهم إشاعات وفحوصات.

تخضع الآن لفحوصات وإشاعات لتجهيزها للعمليات

وأكد أنه كان يشك بوجود ورم ولكنهم اكتشفوا وجود جنين داخل الجنين ويصل له دم بشكل طبيعي، لافتًا أنه قد يتسبب في حدوث مشكلة أو تجمعات دموية، مشيرًا إلى أنه حول الطفلة لمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة وتخضع الآن لفحوصات وإشاعات لتجهيزها للعمليات لاستئصال التكوين الجنيني، مشددًا على أن الطفلة ستكون بحالة جيدة.